Kayseri'de aspir hasadı başladı

Kayseri'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi” kapsamında ekimi yapılan Aspir bitkisinin hasadı, düzenlenen tarla günü etkinliği ile başladı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Saçayağı Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Pınarbaşı Belediye Başkanvekili Süleyman Şahan, Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş, Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve çiftçiler katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Pınarbaşı ilçemizde yazlık buğday ile başladığımız projelere Aspir ile devam ediyoruz. 2021 yılında Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi ve Artırılması Projesi kapsamında Kayseri'de çiftçilerimize 83 ton Aspir tohumu dağıtarak yaklaşık 17 bin alanda ekim gerçekleştirdik. Bir önceki yıla baktığımız zaman Kayseri'nin tamamında yaklaşık 4 binde bir alanda Aspir ekilişi yapılırken, bu rakamın 20 bin dekarın üzerine çıkması, Kayseri bölgesindeki Aspir ekilişinde hızlı bir artışın olduğunu bizlere göstermektedir. Aspir bitkisinin ülkemizdeki yağ açığının kapatılmasındaki öneminin yanında, posasını da üreticilerimizin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını beslerken küspe olarak kullanmaları, hiçbir şekilde atık bir malzeme kalmaması, ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın entegre olması anlamında da oldukça önemlilik arz etmektedir. Bugün burada bin 600 metre rakımda yapmış olduğumuz Aspir hasadının, önümüzdeki yıllarda daha büyük alanlarda ekileceğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Kurum olarak çiftçimizin her daim yanındayız. Üretimden tüketime her konuda ekip olarak projelerimizle yardımcı olmaya hazırız. Üreticimizin hasadı bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Tarla sahibi Emre Kaplan da, "Genç bir çiftçi ve girişimci olarak Aspir yetiştiriciliği yapmaktayım. Aspir ekimi ile nadasa bıraktığımız tarlaları da üretime kazandırdık. Böylece hiç boş arazimiz kalmadı. Yapmış olduğumuz emeğin karşılığını gördüğümüzden dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Aspir bitkisinin ekili olduğu tarlada biçerdöver ile hasat gerçekleştirilerek tarla günü etkinliği sona erdi.