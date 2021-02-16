Kayseri'de ava kapatılan bölgeler açıklandı

Kayseri'de ilçe av komisyonlarının tamamlanmasından sonra, İl Av Komisyonu Toplantısı da üç avcılık derneği başkanının katılım ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde yapıldı. Toplantıda 2021-2022 av sezonunda ava açık ve kapalı alanlar ve limitler belirlendi.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, alınan kararların avcılık camiasına hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi. Çelik, “Sürdürebilir avcılık için 2021-2022 av sezonunda Pınarbaşı ilçesinde Şekerpınar, Gebelek, Uzunyayla, Kaftangiyen, Artmak, Sarız ilçesinde Binboga ve Değirmentaş, Tomarza ilçesinde Çokça, Develi ilçesinde Havadan, Yahyalı ilçesinde Çamlıca, İncesu ilçesinde Tekke, Özvatan ilçesinde Çukur ve Kocasinan ilçesinde Obruk avlakları ava kapatıldı. Avlanma limitleri ise bıldırcın 10, keklik 2, tavşan 1, üveyik 3, ördek 6, domuz 5 adet olarak belirledi. Avlanma günleri ise Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri artı resmî tatiller olarak belirlendi. Bu toplantıdan sonra Kayseri'yi temsilen bir dernek Başkanı Ankara'da yapılacak olan bölgesel toplantıya katılacak Mayıs ayında yapılacak MAK Toplantısında alınan kararlar resmî gazetede yayınlandıktan sonra, Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacak” dedi.

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, pandemi döneminde avcıların büyük sorunlar ile karşılaştığını söyleyerek, “Avcılarımız sürekli mağdur pozisyonda. Kayak merkezleri hınca hınç dolu ama hafta sonları dahil maalesef avcılarımız haftada üç kez ava gidebiliyorken Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağından dolayı sadece Çarşamba günleri gidebiliyor. Çalışan kesim oldukları için çoğunluk gidemiyor dolayısıyla her bir avcımız harç ve avlanma puluna 600 TL ücret ödüyor. Avcılar, avcılık belgesini gösterip Cumartesi ve Pazar günlerini doğada yaban hayatta geçirmek istiyor. Hal böyleyken zaten 7 Mart tarihinde av sezonu tüm ülkemizde kapanacaktır” dedi.