İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de bahçe mobilyaları üreten fabrikada yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada büyük hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 6. Cadde üzerinde bulunan bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınarak, fabrikada soğutma çalışması başlatıldı. Fabrikada büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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