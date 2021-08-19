Kayseri'de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Yelkesen Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yerde hareketsiz bir şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de şahsın kafasından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de cesedin üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesedin 27 yaşındaki Nuri A.'ya olduğu tespit edildi. Nuri A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, Nuri A.'nın öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği ise araştırılıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.