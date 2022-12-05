Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dökme demir fabrikasında çalışan bir işçi, kafasının pres makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde üzerinde bulunan KAYDÖKSAN isimli fabrikada çalışan A.Ş., iddiaya göre başını pres makinesine sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği fabrika da inceleme yaptı. Talihsiz işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.