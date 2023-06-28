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Kayseri'de 'bayram' coşkusu

Kayseri’de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Kayseri'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.


Kayserililer Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. 05:50'de kılınan namaz öncesinde vatandaşlara birlik, beraberlik ve dayanışma konusunda vaaz verilirken, dualar edildi. Namazı kılan vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için camilerden ayrıldı.



Protokol Hunat Camii'nde vatandaşla bayramlaştı


TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, bayram namazını Hunat Camii'nde kıldı. Protokol, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

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