Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.K.(26) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında otomobil içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, yanındaki bıçak ile E.K.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan E.K., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ekipler, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.