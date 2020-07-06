İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de bin 708 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 708 kök kenevir ele geçirildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 708 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yahyalı'da yapılan çalışmalarda, İ.T.'nin tarlasını kontrol eden jandarma ekipleri, tarlada bin 708 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir imha edilirken, İ.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin halkında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.