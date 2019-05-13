Kayseri'de Bir An Sergisi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kayseri'de Bir An” konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi ve sergilenmeye değer fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Serginin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirdi.

“Kayser4i'de bir an” konulu fotoğraf yarışmasına 697 fotoğrafçı toplam 2 bin 410 fotoğrafla katıldı. Yarışma jürisi tarafından titizlikle yapılan inceleme sonucu derece alanlara ödülleri Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda yapılan törenle verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı öncesi yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Başkan Memduh Büyükkılıç ile Kocasinan belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar verdi.

Yarışmanın birinciliğini “Gölgeler” adlı eseriyle Adem Eroğlu elde ederken, “Trenden Erciyes” fotoğrafıyla Yasin Çetin ikinci, “Flamingolar” fotoğrafıyla yine Adem Eroğlu üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Ahmet Burak Güralp ve Abdullah Koç kazandı. Yarışmaya katılan 50 fotoğraf da sergilemeye layık görüldü. Yarışmanın birincisine altın madalya ve 6 bin TL, ikinciye gümüş madalya ve 5 bin TL, üçüncüye bronz madalya ve 4 bin TL, mansiyona layık görülen eserlere biner TL, sergilenmeye layık görülen fotoğraflara ise 250'şer TL ödül verildi. Ödül töreninin ardından dereceye layık görülen eserler ile sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.