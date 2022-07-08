Kayseri'de bir ayda 488 araç trafikten men edildi

Ayrıca Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 186 sürücünün sürücü belgesine el konulurken 488 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda, 34 bin 615 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 13 bin 785 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 186 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 488 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 1'i ölümlü, 246'sı yaralamalı ve 266'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 512 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 356 kişi de yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimlerinde kontrol edilen 51 bin 517 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 8 bin 123 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 34 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 305 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 3'ü ölümlü, 40'ı yaralamalı ve 37'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 80 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 89 kişi ise yaralandı.

Öte yandan ilçelerde 8 bin 727 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 2 bin 135 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 41 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 72 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 30'u yaralamalı ve 18'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 30 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 45 kişi yaralandı.