Kayseri'de bir günde 6 Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin kentte uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde E.A. ve F.T.'nin yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaşan ekipler şahısların kullandığı aracı kent girişinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda 22 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan ekiplerce son 24 saat içerisinde il genelinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda 120 gram uyuşturucu madde, 3 adet hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 6 zehir taciri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan gözaltına alındı.