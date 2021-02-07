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Kayseri'de bir ikameti kurşunlayan şahıs kayıplara karıştı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir ikameti kurşunlayan şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ikameti kurşunlayan şahıs kaçarak kayıplara karıştı.


Edinilen Bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Atilla Özmen Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki ikameti kurşunlayarak kaçtı. Kurşunlardan 2 tanesi evin penceresine isabet ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri de ikameti kurşunlayarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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