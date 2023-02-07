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Kayseri'de bir ilçe sessizliğe büründü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kayseri’nin Develi ilçesi sessizliğe büründü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kayseri'nin Develi ilçesi sessizliğe büründü.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kayseri'nin Develi ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü. Depremlerin ardından ilçede bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere geçerken, esnaf da iş yerlerini kapattı.


Diğer yandan ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde de depremden dolayı bir ahır çöktü. İhbar üzerinde olay yerine ekipler sevk edilirken, ahırda bulunan 4 hayvan da telef oldu.

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