İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de bocce müsabakaları sona erdi

Bocce Bowling Dart İl Temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu bocce sahasında yapılan birbirinden heyecanlı müsabakalarla sona erdi.



İki gün boyunca büyük çekişmeye sahne olacak müsabakalarda 200'ü aşkın sporcu mücadele etti. Gençler kategorisinde yapılan müsabakalarda erkeklerde ve kızlarda Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi rakiplerine şans tanımayarak birinciliği kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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