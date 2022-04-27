İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs tutuklandı

Kayseri’de 4 farklı iş yerinde bulunan boks makinalarını açarak 16 bin TL çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 4 farklı iş yerinde bulunan boks makinalarını açarak 16 bin TL çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 farklı iş yerine ait olan boks makinalarını açarak toplamda 16 bin TL çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şahsın E.Y. (31) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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