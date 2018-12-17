Kayseri'de Bombalı Saldırıda Şehit Olan 15 Asker, Erciyes Üniversitesi Tarafından Anıldı

Kayseri'de, 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker, Erciyes Üniversitesi tarafından anıldı.

Sabah erken saatlerinden itibaren Erciyes Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci, personel, şehit komandolar durağına ziyarette bulundu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da, terör saldırısının yaşandığı şehit komandolar durağını ziyaret edenler arasında yer aldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 17 Aralık 2016 tarihinde şehit düşen 15 askeri minnetle andıklarını söyledi. Rektör Çalış, “Bundan 2 yıl önce düzenlenen menfur saldırı sonucu 15 evladımız bu noktada şehit oldular. Bu menfur saldırıyı düzenleyen hainleri lanetliyor ve kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu gençlik, bu millet, onların bıraktığı emaneti asla yere düşürmeyecektir. Bu bayrağı yere düşürmeyecekler. Ülkemiz için, Milletimiz için, Vatanımız için, onlar çok büyük bir bedel ödediler ve onları asla unutmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve büyük bir minnetle anıyoruz” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise, “Bende bundan 2 yıl önce burada şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin ve nur içinde yatsınlar. Biz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların emanetlerine sahip çıkmalıyız, çıkacağız da. Cenab-ı Allah, ülkemizi, beladan fitneden korusun ve bir daha acı günler göstermesin” diye konuştu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatan topraklarını Türk Milletinin sonsuza kadar koruyacağını belirtti. Rektör Karamustafa “Bugün de yürekli gençlerimiz bu vatanı koruyorlar. Hepsine minnettarız. Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bölmeye, parçalamaya, kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu devlet köklü, derin kökleri olan bir devlettir, şehitlerimize minnettarız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektörler, saldırının yaşandığı otobüs durağına kırmızı karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.