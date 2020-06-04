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Kayseri'de boş arazide cenin bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boş tarlada toprağa gömülü cenin bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş tarlada toprağa gömülü cenin bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşparmak mahallesinde meydana gelen olayda, tarlada bir ağacın altında şüpheli hareketler yapan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaç altında kazı yapıldığını fark edince, inceleme başlattı. Ekipler, toprağa gömülmüş, ve 4 aylık olduğu değerlendirilen cenin buldu. Toprağın altından çıkarılan cenin, inceleme yapılmak üzere götürüldü.


Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.

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