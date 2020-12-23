İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin son katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.