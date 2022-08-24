Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık A.Ç., müşteki F.Ç ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.Ç, savunmasında, eski eşinden bir çocuğu olan müştekinin sonrasında kendisini aldattığını ileri sürdü. F.Ç'nin evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığını iddia eden A.Ç., "F.Ç. evlilik vaadiyle daha öncede dolandırıcılık yapmıştır. Beni de bu şekilde dolandırdı. Olay günü benden yine para istedi, 5 bin lira vermiştim zaten” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, 24 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan F.Ç, sokakta karşılaştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası A.Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, şüpheli A.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, F.Ç.'de sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.