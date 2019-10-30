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Kayseri'de bunalıma giren adam intihar etti

Kayseri’de bunalıma giren bir kişi evinde kendini asarak intihar etti.

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi evinde kendini asarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir mahallesi Timur sokak üzerinde gerçekleşti. Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen İ.A.(30)'nın, iş arkadaşı kendisine ulaşamayınca evine geldi. İçeri girdiğinde İ.A.'nın kendisini doğalgaz borusuna astığını gören arkadaşı hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi.


Sağlık ekipleri İ.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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