Kayseri'de büyükşehir ile hareketli bir gün

Memduh Büyükkılıç ev sahipliğinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un katılımlarıyla Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı.

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2002 yılından itibaren yürütülen ve dünya genelinde her yıl 16- 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Kayseri'de bir dizi etkinliklerle kutlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan etkinliğe Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Kayserililer katıldı.

Protokol üyelerinin bir kısmı belediye binası önünden tramvay durağına geçerek, tramvay kullanırken diğer kısmı da bisikletle ve de yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı ve sıfır emisyona farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, Kayseri Kart takdimi yapıldıktan sonra, Başkan Büyükkılıç ve Büyükelçi Meyer-Landrut ile tramvaya binerken, Büyükelçi Vacek ve Bakan Yardımcısı Kaymakcı bisiklete bindi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte konuşan Memduh Büyükkılıç, “Kayseri'miz için farkındalık oluşturmak, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'nda yerimizi alarak, Kayseri hareketli haftaya hazır diyoruz. Bu hareketli haftada etkinliklerimizle gündem oluşturmaya, vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin fiziki olarak bisiklet kullanımında en uygun şehirlerden birisi olarak anıldığını ifade ederek, “Bisiklet yollarımız mevcutta var ama yeni yapılan, yeni açılacak yolların tamamında bisiklet yolu bizim olmazsa olmazımız olarak projeye ilk yerleştirdiğimiz boyut söz konusudur. KAYBİS marifetiyle hem toplu ulaşımda bisikletlerin kullanılmasını sağlamak, hem vatandaşı teşvik etmek amacıyla yaptığımız çalışmaları Kayseri Ulaşım A.Ş. marifetiyle Türkiye'mizdeki 7 değişik şehirde bu hizmet verdiğimizi paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Sporda, eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde ve sağlıkta hemen her kulvarda Kayseri'yi geliştirmeye, donanımını artırmaya devam ettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, “Nerede hareket, orada bereket, sözünü hepimiz biliriz, hareketli olmayı çok önemser, enerjimizi sağlığımız için kullanma yönünde gayret göstermekteyiz. Erciyes Kayak Merkezi'mizin turizmdeki amiral gemi mantığı yaklaşımına 1800-2000 metre yükseklikte Yüksek İrtifa Kam Merkezimizi hayata geçirmek suretiyle, gerek bireysel gerekse grup sporlarında ulusal ve uluslararası takımların kamp yapmasına fırsat vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, çevreci ulaşım için yaptıkları çalışmaları şu şekilde anlattı:

“Toplu taşıma konusunda sürdürülebilir gelişme ödülünü kazanan Ulaşım A.Ş.'miz bu yaptığı çalışmalar ile şehrin hem doğusunda hem batısında ulaşım ağını genişletmekte, tramvay konusundaki çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Şehrimizde, 51 noktada 650 adet bisiklet, sağlıklı ve sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyoruz. Amacımız karbon salınımının önlenmesi için ne gerekiyorsa yapma konusunda irade göstermektir. Karbon salınımını önlemek amacıyla yeşil enerji mantığı içerisindeki otobüslerimizin de sayısını her geçen gün artırmaktayız.”

Gençlere yönelik spor alanında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Gençlerimize fırsat vermek suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almış şehir olarak bu konuda gençlerimizi yüreklendirmekte, ulaşımı en uygun şekliyle toplu ulaşıma yönlendirecek çalışmalar yapmaktayız. Spor konusunda çeşitliliğimiz Spor A.Ş. marifetiyle, Kayserispor'umuzun önderliğiyle, spor tesislerimizin hayata geçirilmesiyle bu yöndeki çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kent geneli 7 parkta 14 spor eğitmeni tarafından, haftanın 6 günü sabah saat 07.00'de bir saat boyunca kadın/erkek yaklaşık 3 bin 500 kişiye sabah sporları yaptırıldığını, ‘Doğa Seni Çağıyor' sloganıyla doğa ile vatandaşları buluşturduklarını belirtti. Büyükkılıç, Spor A.Ş.'nin bu yaz tam 15 bin kişiye kurs verdiğini ifade ederek, “Kısacası, Kayseri sporun, sporcunun, Avrupa Hareketlilik Haftası'ndaki beklenen etkinliklerin bir merkezi konumuna gelme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise Avrupa Hareketlilik Haftası'na Kayseri'den katkı bulunmak için geldiklerini ifade ederek, “Bisikletin trafikte bir araç, bisikletlinin de trafikte resmi bir sürücü olduğunu vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla bu kültürü Kayseri'nin ötesinde tüm Türkiye'de benimsetmemiz çok çok önemli. Kayseri gerçekten Türkiye'de bisiklet kültürünün en yaygın olduğu, bisikletin en fazla kullanıldığı illerimizden bir tanesi. Bundan dolayı yerel yöneticilerimiz kutluyorum” dedi.

Kaymakcı, hem iklim değişikliklerinin olumsuz sonuçlarının üstesinden gelebilmek, hem de daha sağlıklı yaşam ve artan enerji fiyatları için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut da, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz buraya sayın başkanla birlikte belediye binasından tramvayla geldik. Bence bu da aslında hareket etme şeklimizin değişmesi ve evrilmesi gerektiğinin önemli bir sembolü oldu. Neden Avrupa Hareketlilik Haftası'nı tüm Avrupa'da birçok şehirde ve Türkiye'de 400'den fazla yerde kutluyoruz. Çünkü bizim hareketlilik açısından alışkanlıklarımızın değişmesi gerek” dedi.

Kayseri'deki çalışmalardan etkilendiğini ifade eden Landrut, “Kayseri'nin gerçekten bu anlamda yaptıklarından çok etkilendim. Modern bir tramvay var. Bisikletlileri görüyoruz. Aynı zamanda belediyenin ulaşım konusunda sağladığı destek var. Böyle daha sağlıklı ve güvenli bir çevre için katkıda bulunan Kayseri'ye ve tüm şehirlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de konuşmasında Hareketlilik Haftası'nda çok farklı aktiviteler yapıldığını belirterek, “Tabi Kayserimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi hareketlilik anlamında alternatif ulaşımlara son derece fazla imkân sağlayan bir şehrimiz. Kayseri, bisiklet imkânı Anadolu'muzda en fazla olan şehirlerden bir tanesi. Çevreye katkısı anlamında son derece önemli bir haftadan bahsediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade etti, özellikle spor kurslarına ve sabah spor yapmak isteyen insanlarımıza parklarda sunulan imkânlar açısından son derece aktif bir belediye. Bizim de iftihar ettiğimiz, belediyecilik anlamında, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız şahsında bütün belediyelerimiz bizim iftihar ettiğimiz belediyelerimiz. Çünkü her biri milletimiz için daha fazla ne yapabiliriz, onun hesabındalar. Şöyle etrafımıza baktığımızda Kayseri Cumhuriyet Meydanımızın Avrupa meydanlarından fazlası var eksiği yok diye çok rahat ifade edebiliriz” ifadelerini kullandı.