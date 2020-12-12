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Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Kayseri’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan ve araç hareketliliğinin normal günlerde fazla olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda sessiz kaldı. Polis ekipleri de, meydanda denetim yaparak trafikteki araç sahiplerini sorguladı. Genelgede muaf olan araç sahipleri haricindeki sürücülere ceza yazıldı.

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