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Kayseri'de caddeler çiçek açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin pek çok bölgesine ektiği laleler açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin pek çok bölgesine ektiği laleler açtı. Farklı renklerdeki lalelerin açmasıyla Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere parklar, kavşaklar ve orta refüjler muhteşem bir güzelliğe kavuştu.


Kayseri'de lale mevsimi başladı. Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından geçen yılın Kasım ayından itibaren dikilen laleler havaların ısınmasıyla birlikte açtı. Kış mevsimi başında dikilen binlerce lalenin açmasıyla birlikte şehir merkezi, ana caddeler ve parklar adeta çiçek bahçesine dönüştü.


Kayseri'de önümüzdeki günlerde, mart ayında dikimi yapılan menekşeler açacak. Ardından petunya, kadife, begonya, sardunya gibi çiçeklerin dikimiyle birlikte bu çiçeklerin mevsimi başlayacak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla yıl boyunca çiçek bahçesi kimliğini koruyacak.

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