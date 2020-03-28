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Kayseri'de cami avlusunu fareler bastı

Kayseri’de bir caminin avlusunda ve şadırvan etrafında dolaşan fareler vatandaşın tepkisine neden oldu.

Kayseri'de bir caminin avlusunda ve şadırvan etrafında dolaşan fareler vatandaşın tepkisine neden oldu.


Kayseri'de bulunan tarihi yapıya sahip Hatıroğlu Cami'de KASKİ Genel Müdürlüğü'nün yeteri kadar önlem almaması sonucunda caminin etrafında bulunan mazgallardan ve şadırvan etrafında açık konumdaki kanalizasyon kapaklarından çıkan fareler camiyi bastı. Şadırvan etrafındaki farelerin caminin avlusunda dolaşması da vatandaşların tepkisine neden oldu.


Cami çevresinde esnaflık yapan vatandaş Zarif Dağeli, “Ben bir iki kere gördüm. Yolun kenarında rögarlar var ve oradaki demir ızgaralardan çıktığını ve geri oraya girdiğini gördüm ben. Gördüğünüz gibi camiye de çok yakın. Belediyenin takip etmesi ve görevini yapması lazım. Bu konuda bir şeyler yapması lazım. Farenin oradan çıkamaması için ızgaraları daraltması lazım. Bu zor bir şey değil yapılabilir” dedi.


Muhlis Taşdemir isimli vatandaş ise “Burada şadırvanın kenarında birkaç kez gördüm fareleri ama nereden geldiklerini bilmiyorum. Belediye bu duruma müdahale etmelidir. Bazen mazgallardan çıkıp koşarak camiye geliyorlar. Ben birkaç kere de caminin içinde gördüm. Şadırvanın oradaki kanalizasyon kapağından çıkıp geliyorlar” ifadelerinde bulundu.

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