Kayseri'de ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' başladı

1-7 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Kayseri'de Kuran tilaveti ile başladı.

Hulusi Akar Cami'de Kuran tilaveti ile başlayan programa Kayseri İl Müftü Vekili Mehmet İzci, il müftülüğü yönetimi ve basın mensupları katıldı. Bu yıl pandemiden dolayı birçok etkinliğin uzaktan gerçekleştirileceğini söyleyen Kayseri İl Müftü Vekili Mehmet İzci, “Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1-7 Ekim tarihlerini Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak idrak edeceğiz. Bugün itibari ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerini başlatmış bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, hem din görevlilerine olan teveccühün arttırılması hem de camilerimizin toplum hayatındaki yerini daha iyi anlatabilmek için uzun yıllardır Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı çeşitli etkinlikler ve programlarla gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasını ‘Cami, din görevlileri ve vefa' olarak belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından açılış programı da bu yıl Edirne Selimiye Cami'de gerçekleşecek ve program açılışı da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız tarafından gerçekleştirilecek. Bizler de Kayseri İl ve İlçe Müftülükleri olarak çeşitli programlar düzenledik. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla esnaflarımızı ziyaret ederek, Kuran ziyafetleri gerçekleştireceğiz. Dünya olarak yaşıyor olduğumuz pandemi sebebi ile programlarımızın önemli bir kısmını yüz yüze değil de uzaktan gerçekleşecek şekilde yapacağız. Cami dışında da hizmet veren din görevlilerimize minnettarız. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Kıymetli din görevlilerimizin ve bütün diyanet çalışanlarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyorum” dedi.