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Kayseri'de camilerde yağmur duası yapıldı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 81 ilde Cuma namazı kılacak vatandaşları okunacak yağmur duasına davet etmesinin ardından, Kayseri’de de Cuma namazı öncesinde yağmur duası yapıldı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 81 ilde Cuma namazı kılacak vatandaşları okunacak yağmur duasına davet etmesinin ardından, Kayseri'de de Cuma namazı öncesinde yağmur duası yapıldı.


Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ildeki camilerde kılınacak Cuma namazında okunacak yağmur duası için vatandaşlara çağrıda bulundu. Yapılan çağrının ardından Kayseri'de de Yeni Mahalle cami ve Develi Çarşı camiinde cemaat oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak duaya eşlik etti.

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