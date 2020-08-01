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Kayseri'de çarpışan iki otomobil takla attı: 1 ölü, 9 yaralı

Kayseri’de iki otomobil çarpıştıktan sonra takla attı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştıktan sonra takla attı. Feci kazada 1 kişi ölürken, 9 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya Karayolu 65. kilometresi Pazarören Kavşağı'nda meydana gelen olayda, 51 KL 042 plakalı otomobil ile henüz plakası öğrenilemeyen otomobil önce kavşak içerisinde çarpıştı ardından da takla attı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller de çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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