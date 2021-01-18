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Kayseri'de çekici koltuğuna gizlenmiş 210 gram metamfetamin ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, park halindeki bir çekicinin koltuğuna gizlenmiş 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Büro Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Kayseri Organize Sanayi içerisinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen bir çekicide yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Ele geçirilen materyallere el konulurken, çekici içerisinde bulunan Ö.K. ve yabancı uyruklu M.N. de yakalanarak gözaltına alındı.

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