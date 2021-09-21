Kayseri'de 'Çerkes' rüzgarı

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede sahne alan Aşemez Halk Dansları Topluluğu, Maze Müzik Topluluğu, Bzerabze Müzik Topluluğu ve Yeğoş Hanesi Tiyatro Topluluğu katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Seyircilerde alkışlarla Çerkes danslarına eşlik ederek, cep telefonları ile kaydetti.