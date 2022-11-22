Kayseri'de cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gece Bulutları Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Halil T. ile Özhan Ö. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özhan Ö., yanındaki bıçakla Halil T.'ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Halil T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, gözaltına alınan Özhan Ö. polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özhan Ö., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.