Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldı.