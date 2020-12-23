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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri’de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı.

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı yabancı uyruklu şahısların faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve kentte ikamet ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi; eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.


Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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