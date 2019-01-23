Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör Örgütünün il genelindeki faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Suriye uyruklu Abdülfettah Eltuveyni ve Abdülselam Elferrud gözaltına alındı.

2 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.