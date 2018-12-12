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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.


Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irakta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.


Sabah saatlerinde yapılan operasyonda Suriye uyruklu Ebu Ömer kod isimli Mustafa Elzahir ile Irak uyruklu Nuri Işık ve Tarik Albekir isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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