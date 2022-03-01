İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri’de Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadelesi Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyallere el konulurken gözaltına alınan 7 kişi işlemler için emniyete getirildi.


Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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