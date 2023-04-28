İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, Ankara ve Kayseri illerinde ikamet eden 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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