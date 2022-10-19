İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi için istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 2 şahsın Suriye ve Irak'ta bulundukları dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Kocasinan ilçesinde tespit edilen adreslere yapılan operasyon ile 2 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.


Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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