İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; Irak ve Şam İslam Devleti (DEAŞ ) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Melikgazi İlçesinde 2 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.E.M., M.Y. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.