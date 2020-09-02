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Kayseri'de DEAŞ üyesi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda DEAŞ Silahlı Terör Örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01.09.2020 tarihinde Talas ilçesinde yaptığı operasyon neticesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yapılan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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