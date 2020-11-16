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Kayseri'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 3 kişi tutuklandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında terör örgütü DEAŞ’ın sözde emiri ve infazcısının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri ve infazcısının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün sözde Rakka emiri H.E. ile örgütün infazcısı Y.Ş.'nin de aralarında bulunduğu M.H. ve M.E. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 4 kişi, sabah saatlerinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sözde emir H.E., örgütün infazcısı Y.Ş., M.H. ve M.E. cezaevine gönderildi.

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