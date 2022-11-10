Kayseri'de DEAŞ'lı bir şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari araştırma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin Kocasinan ilçesinde tespit edilen adrese yaptığı operasyonda şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.