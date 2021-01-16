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Kayseri'de denetimler sürüyor

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.


Kayseri'de polis ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri; uygulama noktalarında sürdürdükleri denetimlerde araçla ve yaya olarak seyahat eden vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olduklarını gösteren belgeleri göstermelerini istedi. Ayrıca uygulanan denetimlerde polise ekipleri araçların kışlık lastiklerinin olup olmadığını da kontrol etti.

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