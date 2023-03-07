Kayseri'de deprem paniği havadan görüntülendi

Merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan depremlerin ardından vatandaşların sokakta toplanma görüntüleri havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi olan 4.7, 4.4 ve 4.3 şiddetindeki depremlerden sonra, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kent merkezinde de yoğun olarak hissedilen sarsıntıların ardından iş yerlerinde ve evlerinde bulunan vatandaşlar, sokağa çıkarak binaların önünde toplandı.

Panik yaşayan vatandaşların toplanma görüntüleri ise İHA dronu ile havadan görüntülendi.