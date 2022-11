Kayseri'de deprem tatbikatı yapıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de saat 18.57'de 'çök, kapan, tutun' tatbikatı yapıldı. Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "İlk defa bu kadar büyük çaplı tüm ülkemizde böyle bir tatbikat yapıldı. İnşallah hazır olacağız" dedi.

Düzce Depremi'nin yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Saat 18.57'de tüm telefonlara AFAD tarafından uyarı mesajları gelirken sirenler çalındı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte herkes olduğu yerde 'çök, kapan, tutun' tatbikatını gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'nde öğrencilerle birlikte tatbikata katılan Vali Gökmen Çiçek, "Bütün Türkiye'de 18.57 itibariyle deprem tatbikatı yapıldı. Biz de Kayseri'de tatbikatımızı başarıyla icra ettik. Özellikle afet bölgesinde, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığımız yadsınamaz bir gerçek. Bizler, bazen afetler gelmeden önce 'bizim başımıza gelmez' sanıyoruz. İnsanoğlunun yaratılışında var. Bazen uzaktan izleyeceğimizi sanıyoruz. Ama deprem bize çok yakın ve her an hazır olmak zorundayız. Özellikle bu yıl İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve AFAD Başkanlığımız tarafından afetlere hazırlıkta tatbikat yılı olarak ilan edilmiştir. Tüm Türkiye'de binlerce tatbikat yapıldı. Biz de ilimizde çok sayıda tatbikat yaptık, 600 bin kişiye ulaştık. Dolayısıyla ilk defa bu kadar büyük çaplı tüm ülkemizde böyle bir tatbikat yapıldı. İnşallah hazır olacağız, afet olduğunda 'çök, kapan, tutun' olarak ifade ettiğimiz az önce hep beraber tatbikatta yapacağımız hareketler sayesinde böyle bir ihtimal dahilinde can kurtulacağını düşünüyorum. Kayseri'de tatbikata katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Tatbikatın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua okundu.

Tatbikatta AFAD İl Müdürü Osman Atsız da hazır bulundu.