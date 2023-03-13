Kayseri'de depremzedelerden "su katılım payı ve sayaç ücreti" alınmayacak

Memduh Büyükkılıç, başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisten, depremler sonrasında şehre göç eden su aboneliği için müracaatta bulunan depremzedelerden, ‘Güvence Bedeli, Keşif Ücreti, Numara ve Dosya Bedeli, Su Katılım Payı ve Sayaç Ücreti' alınmaması kararı çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleşen mecliste, gündem maddelerine geçmeden önce depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Başkan Büyükkılıç, toplantının açılış konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, “6 Şubat sonrasında deprem nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyorum” dedi.

34 asıl 32 ek gündem maddesi olmak üzere 66 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis gündem maddeleri arasında yer alan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında şehre göç eden su aboneliği için müracaatta bulunan depremzedelerden, ‘Güvence Bedeli, Keşif Ücreti, Numara ve Dosya Bedeli, Su Katılım Payı ve Sayaç Ücreti' alınmaması talebi de KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, ulaşım konusunda depremzede öğrencilere ve AFAD kartı ile gelen ihtiyacı olan depremzede vatandaşlara belediye tarafından ücreti ödenerek, ücretsiz ulaşım uygulaması yapıldığını hatırlattı. Ayrıca, gündemde meclis üyeleri, Bünyan Belediyesi'ne 35 milyon TL ek bütçe verilmesi talebini de görüşerek, talebi kabul etti.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ayrıca Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Bekir Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.