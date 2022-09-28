Kayseri'de dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de hesap çalma ve oltama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hesap çalma, oltalama, hesap kapatma ve aktif etme yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kentte bulunan farklı adreslere yapılan operasyonlar 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.