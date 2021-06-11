İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de dolu ve sel tarım arazilerini vurdu

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan dolu ve sel tarım arazilerini zarar verdi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan dolu ve sel tarım arazilerini zarar verdi.


Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde etkili olan dolu ve ardından oluşan sel tarım arazilerine zarar verdi. Sel nedeniyle ulaşım aksadı. Yaşanan felaket sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarına katıldı. Şahin, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak TARSİM uyarısında bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.