Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Döviz ve altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Kayseri'deki döviz büroları ve sarraflarda yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz ve altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Kazancılar Çarşısı'nda bulunan döviz büroları ve sarraflarda ise sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Döviz ve altın bozdurmak isteyen veya almak isteyen vatandaşlar döviz büroları ve sarraflar önünde kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara uzun vadede altın yatırımını tavsiye eden Sarraf Metin Meyilli, "Aradaki alım, satım farkı çok oluyor. Bu da müşteri tarafından çok da olumlu karşılanmıyor. Dünkü fiyatla bugünkü fiyat arasında 1 gramda 200 TL fark var. Yine de uzun vadede altın yatırımını tavsiye ediyoruz. Altın dünyanın her tarafında geçerli bir maden. Hem süs eşyası olarak kullanılıyor. Kıymetli olduğu için altın yatırımını her zaman tavsiye ediyorum. Uzun vadede altından vazgeçmesinler" dedi.