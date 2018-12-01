Kayseri'de “Dünya AIDS Günü” Farkındalık Etkinlikleri

Yapılan etkinlikler kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar, Tüberküloz ve Aşı Programları Birimi ile Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde bir AVM' de stant açıldı. Stantta AIDS'in, HIV nedeni ile oluşan, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ise hızla yayılan bir hastalık olduğu, tedaviye erken dönemde başlanmasının, kişinin yaşam süresini uzattığı gibi konularda vatandaşlar bilgilendirdi.

Diğer yandan Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli de Talas Sağlıklı Yaşam Merkezinde açmış oldukları stantta vatandaşlarımızla bir araya gelerek AIDS'in ülkemizde hızla yayıldığına ve önlem alınmadığı takdirde problemlere yol açabileceğine vurgu yaptılar.

Etkinlikler kapsamında ayıca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, bir televizyon programına katılarak AIDS'ten korunma yolları ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.