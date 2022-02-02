Kayseri'de ‘Dünya Sulak Alanlar Günü' kutlandı

Kamuoyunu bilinçlendirmek maksadıyla 1997 yılından itibaren her yıl düzenlenen Dünya Sulak Alanlar Günü, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kentin sulak alanlarında etkinliklerle kutlandı.

Sultan Sazlığı Milli Parkı sulak alanında başlayan etkinlik, ulusal öneme sahip olan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı ve Tuzla Palas Sulak Alanı'nda son buldu. Etkinlik kapsamında sulak alanlarda yaşayan kuşlar için 700 kilo yem onların yaşadığı doğal alanlara bırakılırken, katılımcılara da sulak alanların hem insanlar hem de canlılar için önemi anlatıldı.